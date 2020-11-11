中央宣布明年開放含瘦肉精美豬進口，引發民眾疑慮，南投縣長林明溱11日表示，拜登當選美國總統，執政黨應重新考量美豬進口問題，而且，當年馬英九執政時，民進黨堅決反對含瘦肉精美牛進口，現在也應該要比照辦理。

縣議員簡峻庭在縣議會總質詢指出，美國含萊克多巴胺、即瘦肉精的豬肉即將進口，縣府雖然要求縣內不能販售含有瘦肉精的豬肉，但業者有利可圖，利潤遠高於罰鍰，因此，恐怕也不會在意裁罰；再者，衛生局是否有足夠的人力執行稽查？

林明溱表示，縣府已擬定《南投縣食品安全管理自治條例》草案送縣議會審議，規定南投縣內豬肉及相關加工製品，不得檢出瘦肉精，經稽查檢驗出含有瘦肉精，裁罰10萬元。

林明溱表示，為了國人健康，請執政的民進黨慎重考慮，不要開放含瘦肉精美豬進口，維持馬英九執政時期，民進黨反對瘦肉精進口的立場；而縣府維護縣民及學生健康，堅決反對進口含瘦肉精美豬，也不能供應學生營養午餐，未來將嚴格執行「零檢出」的規定。

衛生局長黃昭郎表示，食品安全稽查人力共12人，已編組就位，在《南投縣食品安全管理自治條例》審議通過、明年美豬開放進口後，即可據以對市售豬肉及相關製品執行稽查。

(中時 )