萊豬健康問題爭議不斷，縣議員張淑芬11日為家長發聲，直呼中央開放萊豬政策讓人不解，罔顧民意，草率決定讓萊豬進口，要求苗栗縣政府嚴格把關學童食品安全，午膳廠商也應選用在地業者。縣府回應，已要求午膳廠商落實使用3章1Q食材、國產豬肉，並且加強執行食品採檢，讓學童吃得健康家長放心。
張淑芬說明，中央將在明年元旦開放萊豬，引發家長恐慌，擔心小朋友在學校午餐無選擇，食用到萊豬影響健康，希望縣府嚴加把關，保證學童吃的食材安全無虞，團膳廠商並選用在地業者，食材運送保鮮與檢驗才有保障。
縣府教育處長邱廷岳表示，縣內所有學校午餐要求使用台灣有機農產品、CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品(TAP)及臺灣農產品生產追溯標示(QR Code)等具3章1Q之國產可追溯生鮮食材，日前與營養午餐供應商開會修正契約，將應優先採用改為「應採用」，獲得所有廠商同意。
邱廷岳表示，團膳廠商招標列入距離評分，契約限定廠商半小時內送抵午膳，目前有大甲業者供應通苑地區，10分鐘即送抵，另有竹興國小午餐為台中廠商，下學期將歸類由竹南國小供應，把關方面，學校配有檢驗人員、營養師、午餐祕書等把關，將全力落實午餐品質監督，保護孩童食的安全。
(中時 )
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