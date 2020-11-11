遙遠的阿爾卑斯山風景，可透過音樂聽見。台灣女婿、瑞士作曲家法比安．穆勒，近期隨大提琴家妻子簡碧青返台，將世界首演新作《瑞士巡禮》，裡面運用小提琴、鋼琴和大提琴，模擬阿爾卑斯山地區人們演奏樂器、唱歌的聲音，像是聽見一幅美麗的風景畫。

穆勒表示，這首《瑞士巡禮》，是始於7年前，受到一對雙胞胎姊妹委託創作的作品，「但是後來因為其中一位癌症過世，這首作品即使完成了，也苦無首演機會，現在能在台灣演出，額外有意義。」

穆勒過去曾在北藝大擔任客座教授，也曾多次返台，在台灣發表作品，他表示，希望能做古典音樂和民間音樂之間的橋樑，「民間音樂是全世界音樂的根源，古典音樂裡面，都有民間音樂的影子，我們所熟悉的馬勒交響曲，裡面也有很多歌謠。」

以音樂描寫景色，穆勒在作品裡呈現阿爾卑斯山當地晚禱的情景，他表示，「農夫會在晚上的時候祈禱，為大家祈求平安，是獻給大自然的祈禱。」此外，也運用小提琴和鋼琴相互對話，模擬紡織機轉動的感覺，穆勒說，這裡面也有民族風的特色旋律。

簡碧青表示，台灣是現在少數可以開音樂會的地方，「歐洲雖然有開放，但是目前每場音樂會，都會限定人數，不到百人入場聆聽，和在台灣的情況差別很大。」她表示，和夫婿完成音樂會之後，會再回到瑞士，有另一場音樂會。

穆勒表示，台灣對他而言，已像第二個家鄉，「每次來都會帶著很豐富的回憶回去，期待下次再回來。」音樂會將於11月17日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )