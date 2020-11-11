南投縣境內超過9成是山坡地，民眾興建住宅、蓋農舍，都要繳交山坡地開發利用回饋金，引發民怨；縣長林明溱表示，政府向民眾徵收回饋金，形同合法搶錢，他也很反對，縣府曾訂自治條例，但與中央法規牴觸，所以無法施行。

縣議員陳淑惠、謝明謀在縣議會總質詢時指出，南投縣有94％是山坡地，民眾蓋房子或農舍，都要繳交鉅額山坡地開發利用回饋金，非常不合理，民眾怨聲載道，希望縣府能想辦法協助解決民眾的困難；林明溱表示，他蓋房子也依規定繳交回饋金，所以自己也是受害人！

林明溱指出，他不反對向具有商業性質的開發案，徵收回饋金，但是一般民眾蓋自用住宅及農舍，動輒要繳交數十萬元的回饋金，就很不合理。

山坡地開發利用回饋金引發民怨，由來已久，因此，縣府曾經訂定《南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例》，明定自用住宅、農舍及農業設施，免徵回饋金，並且經議會審議通過，不過，由於這項自治條例與中央法規牴觸，所以無法施行。

林明溱表示，《南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例》是具有民意基礎的法案，卻被監察院行文糾正，希望議會當縣府的靠山，看中央怎麼辦？縣府目前針對民眾尚未繳交回饋金，而被催繳的案件，暫緩移送行政執行署彰化分署強制執行，以免民怨擴大。

(中時 )