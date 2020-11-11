媒體報導，美國現役海軍陸戰隊來台，並在高雄左營營區教授我海軍陸戰隊兩棲作戰科目。《星條旗報》10日引述五角大廈聲明稿，指出相關報導「並不精確」(inaccurate)。對此，中華戰略學會研究員張競表示，只要我方不遵從對美方所提承諾，故意打擦邊球，刻意販售政治搖頭丸或是壯膽強心針，最後必然是我方會受到嚴重傷害。

張競指出，不針對個別軍事活動、不針對軍事情報蒐集作業、不針對正在進行之機密作戰行動以及不針對負有保密義務規範之國際軍事合作事項加以證實或評論，向來是各國軍隊處理軍事新聞基本「四不」原則。

張競進一步指出，海軍司令部回應本項傳聞時，確實是「從未證實」此事，所有認定海軍司令部對此未加否認就代表證實此事之媒體報導，其實是未能思考前述「四不」原則，以及相關高層政治操作因素所致。

張競強調，美國國防部對此提出否認，其實顯示出其確實面對相當程度政治壓力，並且嚴重到必須加以嚴肅否認地步，由此可以看出情況「確實不太妙」。

張競提醒，只要我方不遵從對美方所提承諾，故意打擦邊球，刻意販售政治搖頭丸或是壯膽強心針，最後必然是我方會受到嚴重傷害。讓很多敏感事項維持低調，只能做不要說，其實才是可長可久永續經營軍事合作關係之政治智慧。

(中時 )