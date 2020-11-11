大武警方費盡口舌，苦勸女子千萬別上當。（大武分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣大武鄉1名女子，日前聽信他人推薦投資生技公司能獲利，便前往郵局欲匯款240萬元，因轉帳數目龐大，郵局行員直覺有異，隨即通報警方立刻通報警方協助了解，經警查證，發現女子落入老鼠會詐騙陷阱，警費盡口舌勸阻女子才恍大悟，及時守住血汗錢。

據了解，女子當時因受公司主管推薦，一時信以為真，才有意轉匯郵局戶頭裡的240萬元來投資生技公司。但當她前往郵局匯款時，面對行員關心提問，卻表現得支支吾吾、神情緊張，好在行員機靈，當下立判應是「投資詐騙」，行員便一面放慢轉匯處理速度，一面通報警方。

警方表示，該生技公司疑似利用「老鼠會」的傳銷模式，來吸引投資者，其實「投資」只是幌子，藉由人拉人的方式做交易推廣，而一旦被害人將錢匯入後，即被提領一空。

所幸，女子在警方不斷勸說下，終於赫然發現自己受騙上當，不斷感謝行員及警方協助才能保住血汗錢。

台東大武分局大武派出所呼籲民眾，投資慎選合法公司應依循正常管道，避免遭受詐騙求償無門，若有疑問，可隨時撥打165反詐騙諮詢或直接撥打110報案。

(中時 )