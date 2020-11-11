擴大對旅宿服務產業的投入，嘉泥（1103）董事會11日決議通過，將以11.57億元，取得雲朗觀光23.1％的股權；嘉泥指出，嘉泥目前主要旅宿業的投資基地在日本沖繩，經過這次疫情，為在旅宿業持續布局及長期規劃，也為分散風險，因此才會有這次參與雲朗觀光股權的投資。

據了解，在取得雲朗觀光23.1％的股權之後，嘉泥將成為雲朗觀光單一最大的股東。

為多元營運，嘉泥董事長張剛綸先前已對外宣告，嘉泥將以「水泥」為本，跨足「旅宿」，以雙核心為未來營運主軸。

2017年，嘉泥同意支持台泥企業團提出的台泥國際私有化要約案，將嘉新企業團持有之台泥國際股份以換股方式轉換為台灣水泥股份，並以策略性持股方式，持續參與台泥企業團的國際化布局。據了解，嘉泥目前持有台泥6％以上的股權。

旅宿業，則是嘉泥近幾年積極轉型衝刺的產業；嘉新第一個自行開發、經營的飯店─沖繩國際通飯店，是以一個全新的自有品牌「HOTEL COLLECTIVE」，已在2020年上半年開幕。但因疫情關係，營運狀況還在持續發展中。

嘉泥指出，集團早在多年前就與雲朗觀光合作共同出資，在羅馬收購一家旅館，目前在經營中。現在有此機會，也希望在國內、甚至未來到海外，跟雲朗觀光再合作，擴大嘉泥旅宿版圖。

嘉泥也正在規劃在沖繩的第二個飯店，「日本沖繩豐見城─豐崎飯店」；嘉泥指出，這個飯店距離那霸機場僅6公里，交通便利，緊鄰豐崎海灘，將規劃做為休閒度假飯店。嘉泥並已與洲際酒店集團IHG合作簽約，飯店2023年完工後，將委由洲際集團經營。

持續擴大旅宿版圖，嘉泥指出，除雲朗外，集團也不排除在亞洲其他地區找尋合作對象。

(工商 )