苗栗縣政府執行苗栗縣石虎族群數量與分布調查計畫，了解縣內石虎族群分布與數量，11日苗栗縣議員徐永煌總質詢關心調查進度。縣府農業處回應，將全縣畫分200個網格，已有約53％網格拍攝到石虎蹤影，接續將由林務局補助進一步個體辨識，統計石虎數量。

徐永煌也提到，防治石虎的雞農友善圍網，希望縣府能編列經費補助施作做好配套措施，若民間資源不夠也有政府協助支應。陳錦俊回應，圍網為民間團體自動自發，準備材料熱心協助施作，針對議員建議，將研議經費補助部分。

苗栗縣為石虎出沒頻繁地區，苗栗縣政府執行石虎族群數量與分布調查。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

對於縣內石虎族群數量與分布調查，縣府農業處長陳錦俊表示，第一期以監測為主，在200個網格設置紅外線監測錄影，根據攝影結果，有53％的網格有收錄石虎出沒影像，其中以西湖鄉、三義鄉、銅鑼鄉、苑裡鎮、苗栗市影像為多，目前泰安鄉與竹南鎮尚未發現，第二期將由專家學者針對出沒的石虎個體，辨識聲音、體形花紋等，判定是否為同1隻，以統計客觀數據，作為保育計畫依據，兼顧生態保育與產業發展平衡。

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