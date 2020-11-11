俗話說「浪子回頭金不換」，15歲過失殺人、前後多次進出監獄的浪子顏維勳，最後一次因持槍械，即將被判刑，神明也在夢中給他指示，顏維勳因這場夢的啟發，從此洗心革面轉念向善，同時也發起待用麵計劃，幫助弱勢族群，他用行動證明「放下屠刀，立地成佛」其實只需一念間。

浪子回頭棄屠刀拿菜刀 大尾鱸鰻一碗麵救艱苦人

顏維勳回想起年少的自己，不僅蹺家，還到處惹事生非，甚至還加入飆車族混幫派，15歲那年，跟朋友去慶生，大家就在包廂唱歌喝酒，後來朋友出包廂就與人發生衝突，沒想到一群人就打了起來，不料造成1死2重傷，原本要被判刑9年6個月的他，最後判處有期徒刑4年定讞。在監獄裡，顏維勳一心只想變好人，沒想到，出獄3天後就忘了當時的想法。

因為一場夢讓顏維勳人生轉變。（圖/孫芳柔 拍攝）

直到有次作夢讓他的人生出現變化，他坦言，在夢裡你能看見子彈正在飛，子彈穿透玻璃後射死一個阿嬤，從這件事開始，顏維勳就告訴自己不能再碰槍。原本要將槍枝送給別人，卻意外讓警方搜到，一度讓他以為又要回到監獄時，神明托夢告訴他「這個官司有轉機，不要放棄，我們會幫你，不過你必須要去做善事」顏維勳當時就想，律師都說這個沒救了，哪有可能會有轉機？後來經法官重新閱卷後判處他緩刑，讓他不得不相信，這是神明給我重生的機會。

一碗暖心的待用麵。（圖/陳威成 拍攝）

下定決心要重新做人的顏維勳，向母親建議家中的麵店可推出「待用麵」，讓有能力的人用餐後，能再多付一碗麵給有需要幫忙的人，他表示，人總是會以貌取人，看見你好手好腳就會質問你他又沒怎樣，為什麼你要讓他吃？

最讓他受傷難過的案例，有位阿伯特地從新莊搭免費公車來麵店，沒想到卻被菜市場的婆媽質疑，好手好腳的，憑什麼來吃這碗麵？他坦言，其實阿伯不是要來吃這碗麵，而是要包回去給他90幾歲的媽媽吃，讓顏維勳最後悔的事，就是沒有留下他的聯繫方式及住址，從那次後阿伯就沒再來過了。

（攝影剪輯/陳威成）

(中時新聞網)