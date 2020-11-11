今日是一年一度的雙11，不少商人會推出許多優惠，而民眾時間一到也手刀結帳，清空購物車。不過就有精明的網友發現，不少網購的雙11優惠是越給越少，甚至是大玩文字遊戲，這樣的情況讓他直言，要省錢請保持理智，「還是要比價啦，不然睡飽比較實際」。
原PO在PTT上分析，雙11剛開始在台灣舉辦的時後相當不錯，都是「售價實折」，更舉例自己先前曾搶到過11元整箱衛生紙或是網購平台11折的折扣碼。他也認為，所謂的優惠至少要以「售價」實折才能讓民眾真的有感。
但現在越來越多優惠不實際，原PO指出，許多網站標榜的回饋根本是在玩文字遊戲。「回饋最高幾趴『起』」、「限名額還加要登記制」、「原價打折」等等都讓他狂搖頭，更讓他受不了的是「免運」這件事。他也直接開嗆，免運根本是每個月都在做的事。「都在玩文字遊戲，莊孝維，優惠給的有殺聲不行嗎？」
最後原PO也說，要省錢還是得保持理智，以現在這種這種操作手法，「根本浪費時間在花錢買貴啦！」對此不少網友也認同的回應，「各家雙11的大方程度來說的確一年不如一年」、「真的勸世，現在都是標題打的很聳動然後其實各種限制，搞名額」、「今年直接路過，真有優惠那量少的可憐」、「很同意，別看回饋多，還是要買自己需要」。
文章來源：[討論] 要省錢請保持理智
(中時新聞網)
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