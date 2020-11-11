台中捷運綠線將在16日試營運，中市第一條捷運目前究竟虧損多少？中捷公司董事長林志盈11日說，通車前預計累積虧損約為9.07億元，但今年原本虧8億，樽節開銷及管控後減到5.5億元，明年約虧6.5億多億，會努力開源節流；中捷要轉虧為盈要等藍線通車後才能損益平衡。

台中市議會交通地政委員會今天審查交通局及中捷公司明年度預算，市議員對中捷未通車就虧損連連感到憂心忡忡。陳淑華說，中捷公司原來說今年虧8億元，因撙節開源，減虧為5.5億，但是明年度的廣告收入少編1千萬，這樣會不會太少了？

藍營黃健豪指出，中捷綠線要有盈餘一定要開源，商業空間要做出來，且要把搭乘人數拉起來，才會有廣告收入。綠營何文海說，綠捷的終點在高鐵台中站，可以跟高鐵合作，請高鐵補助接駁公車的費用。

林志盈說，中捷公司除更努力提升運量，也不斷設法創造新收入，連捷運沿線墩柱、女廁空間都設法找廣告，目前已計劃跟中友百貨合作，未來還有很多新創的東西，中捷公司會繼續努力，明年附屬收入約占總收入8.9％，他有信心會超過10％。

林志盈指出，北捷的本業也是虧損，增加附屬事業才轉虧為盈，中捷要轉虧為盈，除了要有附屬事業，需等待藍線通車後才能做到。中捷公司今年虧損預算數為8.09億元，在開源節流下，預計虧損將大幅縮減為5.5億元，加計前3年累積虧損3.57億元，通車前預計累積虧損約為9.07億元。

(中時 )