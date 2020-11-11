繼食安會報、治安會報遭爆久未召開後，本應1年舉辦2次的文化會報也遭外界指出，已2年未召開。教育及文化委員會11日召開全體委員會議，審查110年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案。立委林奕華便指出，應減列文化會報預算，「根本沒在開，預算就不用了。」最終經眾立委討論，要求文化部應提出檢討報告。

文化部長李永得表示，日前經立法委員質詢反映，已立刻聯繫相關單位，將於明(12)日由行政院召開文化會報。立委吳思瑤指出，兩周前質詢已有提出相關問題，李永得也立即有行動，所以應凍結預算，而非減列，「減列預算，更能合理不開會，但跨部會會報很重要，我們還是希望持續召開。」

林奕華表示，文化會報1年應開2次，但前幾年幾乎1年只開1次，現任立法委員任期也只到明年3月，「文化會報根本沒功能，沒在開，預算就不用了，完全不照法令來做，為何要給他預算呢？」雖明天將重啟文化會報，但文化部紀錄不良，不應給錢，以免拿預算不辦事。

許多立委則紛紛表達意見，立委黃國書即說，凍結預算還是較為妥當，因立委終究希望文化部應啟動文化會報，不要用減列方式。立委李德維則表示，因任期到明年3月，希望文化部能保證持續召開，如要凍結預算，則希望凍結金額要再提高，因多年未召開會議，還是不太好。

在跨機關文化施政的協調與推動上，文化部綜合規劃司明年共列1千5百萬720元預算。其中分兩點，一為辦理行政院文化會報跨部會專案規劃、研究與合作事項之推動及執行，計列1千5百萬元。辦理全國文化機關（構）主管會報及聯繫會議，則計列72萬元。

(中時 )