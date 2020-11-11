近藤真彥花心不改，再被踢爆婚後出軌31歲女社長，兩人還甜蜜赴沖繩展開不倫高爾夫之旅。(取自日網)

最後嫁給舞台 梅艷芳七段情？

在80年代紅極一時的日本傑尼斯男星近藤真彥，當年因為背著天后女友中森明菜，約會松田聖子又劈腿香港天后梅艷芳，還向梅艷芳謊稱自己單身，種種惡行讓他被公認為日本演藝圈第一渣男。現年56歲的他，婚後花心不改，今又被日本媒體《週刊文春》踢爆與一位31歲女社長發展不倫戀長達5年。

被封為日本第一渣男的近藤真彥，1994年與圈外女性結婚，並在2007年生下一子。非常喜歡車子的他，還因此將兒子取名為「轟丞」，據本人表示「『轟』字上面的車是指孩子，下面兩個車則是我跟太太」，包含了特別的涵義。

正當外界以為近藤真彥浪子回頭，成為一位好丈夫與好爸爸，未料他又被《週刊文春》背妻出軌一位31歲女性長達5年，兩人今年5月還甜蜜地前往沖繩展開「不倫高爾夫之旅」。

據消息人士透露，近藤真彥的不倫對象是位年輕有為的女社長，經營一家西裝訂製公司。兩人是在5年前聚會認識，最厲害的是，近藤真彥當時就對女方一見鍾情並展開熱烈追求，最後成功女社長的同居男友手中，把人追走。

對於出軌傳聞，近藤真彥在面對媒體追問時，選擇封口快閃，而傑尼斯事務所也未有回應。

(中時新聞網)