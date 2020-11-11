台南市黎明高中11月11日與「ASA美醫國際中學」簽訂赴美讀醫的課程合約，學生經由黎明高中推薦，可至美國愛荷華、俄亥俄大學醫學院就讀。

「ASA美醫國際中學」位於愛荷華州，培養國際學生進入美國醫學院就讀，合作大學包含「美國聯盟大學」俄亥俄大學、愛荷華大學、多恩大學、坎薩斯城市醫學大學、奧古斯塔娜文理學院、哥倫比亞大學、聖路易華盛頓大學、杜克大學及睿吉娜等天主教高中等名校。

計畫學程設計採2＋1制，台灣2年高中後赴美國高中1年；台灣高中兩年配合教育部課綱之必選修課、學術英文，並規畫美國醫學院入學考試MCAT基礎課程；後至全英文授課的美國睿吉娜高中，幫助學生更快適應環境，畢業可取得美國高中文憑。

實體課程設計方面，包含美國大學AP課程、MCAT測驗課程、托福課程，課程研發由「ASA美醫國際中學」與美國波士頓語言學校OISE合作，實體課程由大學教授與執業醫生親自授課。

學生在高中期間即獲得美國大學學分，確保高中畢業後，百分之百進入醫預大學，完成4年醫預後可以進入醫學院繼續深造。經學校推薦進入美國醫學院，可以有3位名額，獲得每年25000美元之獎學金，若是赴美之後因故無法讀醫，仍可轉讀本聯盟之美國知名大學就讀。

黎明高中校長羅家強表示，本案歷經2年規畫，期間也親自造訪美國聯盟大學與中學及親密生活照顧的銀行、食宿，確保學生赴美後能獲得最好的照顧，雖然聯盟合作困難重重，如今一切細節都已完成，看到台灣學生能有更高理想的實現，無疑也開拓學生未來的國際競爭力，一切辛苦也值得。

校友會會長邱平裕也是國際企業KSS總經理表示，當年在美國讀書，一切都是獨立自主，不像現在學校很貼心的安排，能有很好的國際升學的生涯規畫。家長會長張尹瑛表示，國際教育是家長特別重視的層面，看到校方的努力，家長不但安心，也樂意支持學校前瞻性的規畫。

(中時 )