台南胡麻種植面積占全台9成左右，以西港、善化、佳里、安定、將軍區一帶為主要種植區域，由於今年天災少、收成不差，農民歡喜豐收胡麻，台南市政府農業局也於11月推出「2020台南胡麻節」產業文化活動，第一站將於14日在善化區農會廣場起跑，屆時將販售黑芝麻五穀飲、胡麻拌麵、黑芝麻香腸等料理，等著民眾來品嘗。

南市府農業局長謝耀清指出，南市胡麻種植面積約 1810 公頃，以安定、善化及西港為大宗產區，種植以秋季為主，每到胡麻收成季節，綁成一束束的胡麻植株，豎立在田間吸收陽光精華的景觀，也成為當地特殊農作意象。謝耀清稱，因天候及土壤適宜，加上栽培技術不斷改良進步，南市的胡麻作物品質優良，且製成產品多元，極具經濟價值。

台南市政府農業局於11月推出台南胡麻季。（李宜杰攝）

台南市政府農業局於11月推出台南胡麻季。（李宜杰攝）

農業局表示，胡麻油含有不飽和脂肪酸、蛋白質、礦物質及豐富的維生素，為值得推薦的健康好油，尤其台南各胡麻主要產區農會，都有冷藏及榨油設備，使用與在地農民契作的胡麻製成胡麻油，品質、安全、衛生有保障。黃偉哲也說，南市的胡麻產品眾多，如安定農會推出胡麻油禮盒及芝麻糖、善化農會熱銷的芝麻拌麵、黑芝麻五穀飲、芝麻杏仁脆片肉乾等，西港農會則有爆漿芝麻包子、黑芝麻香腸等，值得民眾品嘗。

農業局指出，台南胡麻季將於14日、15日從善化區農會廣場開跑，21日、22日於西港區農會後營倉庫、28日則於安定區公所西側停車場舉行，各場皆有胡麻產品優惠及特色活動，歡迎民眾參加。

(中時 )