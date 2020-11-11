日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸（6227）今年前三季合併營收為72.21億元、稅後淨利1.55億元，分別較去年同期成長11％與33％，每股盈餘2.04元，惟單季獲利僅2,561萬元，不如市場預期，11日引發失望性賣壓出籠。

茂綸指出，第三季受到美元匯率大幅貶值影響，公司獲利連帶受到拖累，但第四季基本上維持樂觀態度，尤其今年因新冠肺炎疫情擴散，推升全球遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等需求大幅增加，帶動前三季營收、獲利雙創高峰。

同時全球大型資料中心持續擴建，在家工作趨勢推升雲端運算發展，帶動茂綸高速網通產品線出貨量穩健成長，茂綸10月營收雖因工作天數減少，僅繳出8.7億元成績，與9月歷史單月新高相比月減25.55％，但與去年同期相比仍有27.64％的年成長，累計今年前10個月營收為80.91億元，改寫歷年同期新高紀錄。

茂綸今年開始跨足高階終端產品的銷售及服務，提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務一站式的整合方案，公司10月透過母公司日商Macnica引進新一代醫療用床墊感測器「noomi」，將於11月中旬參加「亞洲樂齡智慧生活展」，主攻養老院、長照中心等各種老年照顧服務市場。公司同時也正在開發其他人臉辨識、AI機器人、智慧監控等高階終端應用產品及系統服務，這項新業務將可望為公司未來營運增添新的成長動能。

(工商 )