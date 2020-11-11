2020法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽11日在桃園大溪球場舉行兩回合的競桿賽事。11 日第一回合，TLPGA新人陳之敏交出全場唯一的紅字成績，以71桿領先所有選手，韓巡選手陳宇茹平標準桿暫列第二，程思嘉、謝瑀玲、黃靖和楊亞賓等4位選手，同以73桿並列第三。

大溪球場一早就刮起陣陣強風，而且氣溫較低，參賽選手都有心理準備今天會是一場硬仗。經過18洞激戰，今年取得TLPGA資格的陳之敏，以低於標準桿1桿的71桿，取得領先位置。陳之敏表示，今天主要得力於推桿，不僅該抓鳥的機會都把握住了，好幾個洞也都靠長推救 par。另外，為了抵抗風勢，陳之敏一號木和三號木並用，保持較高的上球道率，從成績來看，策略算是成功。

陳之敏她說前一陣子狀況不好，主要是心理層面的問題，因此花時間和教練密集溝通討論，現在逐漸找回該有的感覺，今天打出-1覺得十分滿意。

韓巡選手陳宇茹剛剛結束兩個禮拜的隔離期，「出關」之後隨即投入賽事，所以感覺很陌生，強風不適應，果嶺速度也未能掌握，以致於雖有6隻 birdie，但也吞下兩個雙柏忌，最後成績是72桿，不過她說這個成績還可以接受。

陳宇茹補充說，因為韓國發給的簽證時間不長，而且也沒有因為疫情保留她的資格，所以被迫往返兩國，光是隔離就有5次，浪費不少時間。接下來台巡的幾場公開賽，她都將報名參賽。

程思嘉今天一下場就連吞兩個柏忌，不過她沒有因此亂掉節奏，最後以73桿完成賽事。程思嘉說因為節奏不太對，但她不著急，試著逐漸找回感覺，而在風勢強勁，旗位又刁鑽的狀況下，第一回合以高於標準桿一桿完賽，她覺得是可以更好，但也不算太差。

(中時 )