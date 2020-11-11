我海軍證實美軍陸戰隊派員來台，將授我有關突擊舟、快艇滲透的作戰課程。不過美軍《星條旗報》引述五角大廈聲明稿，指出相關報導「並不精確」。宅神朱學恒酸說，這個消息洩漏就是挑釁海峽均衡，民進黨需要大內宣，是「殺雞取卵得不償失」。

朱學恒在臉書貼文表示，美軍的《星條旗報》否認美國海軍陸戰隊在台訓練台灣軍隊。坦白講美國私底下的確有派人來台灣訓練，台灣國防部沒有說謊。但是我反對國防部因為任何理由揭露這個能做不能說的台美默契。

朱學恒指出，執政黨最近很艱困，迫切需要理由來轉移美豬、行政院偷作圖給網紅等爛事的注意力。但默契就是默契，不能因為政治理由揭露一個軍事默契，只因為政府需要大內宣，這是殺雞取卵得不償失。

朱學恒認為，等到民進黨大內宣做完了，美國國防部當然斬釘截鐵否認，因為他沒有必要因為民進黨的大內宣需要而配合，而破壞他們目前還堅持的一個中國。想想看，以後美國國防部會怎麼看洩密的中華民國政府？台灣民眾會如何看一個被美國打臉的中華民國政府？執政的民進黨，不要一切只在乎宣傳啊，國際信譽、保密義務重於一時的民調高低。

最新消息:【美軍的星條旗報否認美國海軍陸戰隊在台灣訓練台灣軍隊】 對，就是這個前美國國防部長想要關閉省錢，但川普說我在任就絕對不會刪減預算的星條旗報。 坦白講我相信的確私底下美國有派人來台灣訓練，台灣國防部沒有說謊。但是我反對國防部因為... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月10日 星期二

(中時新聞網)