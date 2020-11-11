為推廣人權議題，國家人權委員會今晚包場觀看電影「無聲」。人權會主委陳菊也到場響應，她說，這部電影看了會很沉重，社會上一定還有很多違反人權的事件，希望透過電影，讓大家彼此提醒，社會需要更多有勇氣、敢揭發黑暗的人。

電影「無聲」改編自真實事件，國立台南大學附屬啟聰學校於2011年9月底，爆發震驚全國的性侵害案件，人權會今晚包下光點華山電影館，邀請監院調查官，以及兒少、婦幼、身障等民間團體一同觀賞電影。

陳菊在映前致詞時說，大家看了這部電影會很沈重，此事件於2011年被揭發，發現長達8年共有164件、92位學生受到性侵害及性騷擾，當時監察院曾介入調查，揭發箇中暗黑真相，非常感謝「沉默：台灣某特教學校集體性侵事件」一書的作者陳昭如，以及人本基金會南部辦公室主任張萍，長期對教育的關心。

陳菊表示，感謝拍攝「無聲」的導演柯貞年，透過電影表達很多無力、沒有聲音的人內心的苦痛，真的是叫天天不應，這部電影代表的意義非常深刻，人權會有很多來自不同領域、非常關心社會無力者的委員，特別邀大家一起觀賞這部電影。

陳菊表示，國家人權委員會責任重大，有時候一定有很多能力所不及，或被忽視、沒有照顧到的地方，社會上一定還有很多不了解、違反人權的事件，希望透過電影讓大家彼此提醒，社會需要更多有勇氣、敢揭發黑暗的人，「在公平正義還無法完全伸張之際，我們需要站在一起」。

(中時 )