國際女子網球協會WTA(Women's Tennis Association)舉辦的今年度倒數第二個賽事-WTA林茲公開賽(Upper Austria Ladies Linz)本週熱血激戰中，這項舉辦在奧地利的室內硬地賽事從2009年轉至WTA280等級已經第12屆了，科貝(Angelique Kerber)、K.普利斯科娃(Karolína Plíšková)、艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)以及克菲托娃(Petra Kvitová)…等名將都拿過WTA林茲公開賽的冠軍。

本屆WTA林茲公開賽的第一種子是來自白俄羅斯的莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)，目前世界排名第11的她今年已經拿到二月的WTA卡達公開賽(Qatar Total Open)以及十月的WTA奧斯特拉瓦巡迴賽(J&T Banka Ostrava Open)雙料冠軍，硬地球場是莎芭連卡最擅長的球場，因為這種場地類型可以充分的發揮她強而有力的發球以及重砲般的底線抽球。同樣位於籤表上半部的第3種子雅絲特蓮絲卡(Dayana Yastremska)意外於首輪出局，讓莎芭蓮卡奪冠之路更為平順，WTA林茲公開賽的其他參賽者準備好接受莎芭蓮卡的強烈轟炸了嗎？

世界排名第21的比利時選手梅爾藤斯(Elise Mertens)身為WTA林茲公開賽的大會第二種子，但與莎芭蓮卡相比梅爾騰斯想要奪冠困難許多，她今年狀態明顯走下坡，最為輝煌的2018年一口氣拿下WTA荷巴特公開賽(Hobart International)、WTA盧加諾公開賽(Samsung Open presented by corner)以及WTA摩洛哥公開賽(Morocco Open)三項冠軍，2019年也拿下WTA卡達公開賽(Qatar Total Open)，今年目前最好的成績僅於WTA布拉格公開賽(J&T Banka Prague Open)打入決賽，其餘賽事都被屏除在四強以外，翻開梅爾騰斯與莎芭蓮卡的歷史對戰，兩人共交手5次，莎芭蓮卡拿下3勝較為出色，她們近兩年在硬地球場比拚也都是由莎芭蓮卡勝出。

網球今年賽事即將結束，過了本週的WTA林茲公開賽以及索菲亞公開賽(Sofia Open)之後，只剩下下週的年終總決賽(Nitto ATP Finals)以及12月的兩項125K挑戰賽，喜歡運彩的朋友們一定要把握機會在WTA林茲公開賽贏上幾筆。

(中時新聞網)