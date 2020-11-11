臺中地檢署今天舉辦變價拍賣會，拍賣今年9月破獲「假車禍真詐保」詐騙集團，所查扣的4輛名車，其中，最受矚目的知名瑪莎拉蒂跑車及BMW320i，各以40萬元、1元起標，竟無人領標應買，全部流標。原來兩輛名車的車齡高、車況未佳，尚各70萬及88萬餘元貸款，連行家都不敢碰，才面臨乏人問津窘境。

臺中地檢署今天的扣押物變價拍賣會中，拍賣瑪莎拉蒂（MASERATI）、BMW各1輛及2輛LEXUS等名車，這4輛名車是臺中市刑警大隊科技犯罪偵查隊等單位在今年9月間破獲「假車禍真詐保」詐騙集團案，所扣案車輛，詐騙集團先購入2手名車，再投高額保險後，透過製造假車禍向保險公司詐騙理賠金，3年間獲利2千萬元，並用以購買瑪莎拉蒂等4輛名車。

中檢舉辦扣押物拍賣，名車BMW320i以1元起標，竟也流標。（翻攝網路／陳淑芬台中傳真）

拍賣會現場，4輛名車一字排開，其中，最受矚目的知名瑪莎拉蒂跑車及BMW320i各以40萬元、1元起標，但竟無人領標應買，全部流標。看車人潮稀疏，在場民眾面面相覷，看看車就散去，簡直是乏人問津。

拍賣的深藍色瑪莎拉蒂跑車，是「GRANTURISMO S AUTOMAT」車款，2009年9月出廠，經勘查鑑價結果，起拍價訂為40萬元。車輛整體外觀局部有刮傷、凹痕、掉漆生鏽等情形，內裝整體維護情況不佳，儀錶板里程數為10萬多公里，設定動產擔保債權餘額70萬餘元，積欠牌照稅及交通違規罰鍰共5萬6000多元。

連1元起標的BMW，也不受青睞。這輛寶馬汽車是「320i GRAN TURISMO」車款，2014年2月出廠，里程數為26萬多公里，外觀維護不佳，在右前葉、頭罩燈、引擎蓋及保險桿等處局部擦傷，車身也有局部凹痕及刮傷情形；內裝維護情形尚可，仍有88萬多元的貸款未繳清，積欠稅費及交通違規罰款共1萬餘元。

(中時 )