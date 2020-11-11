2022卡達世界盃因為氣候考量延至11月底開賽，距今剛好約2年時間，若按照往例，各洲的世界盃資格賽應該都已經啟動，然而，由於新冠肺炎疫情肆虐全球的關係，大部份地區都已推遲資格賽的比賽時間，原定今年3月開踢的南美洲區也將比賽延後，直到上月初才終於重啟賽事。

南美洲區共有10個國家爭取4.5個出線席位，在長達1年半的資格賽期間，各隊將與其他9支隊伍進行主客兩回合循環賽，積分最高的4支球隊獲得前往卡達的門票（如有球隊同分將比較總得失球差和總進球數，仍然相同再比較同分隊之間的對戰成績），第5名球隊將要抽籤和其他洲的出線隊伍進行附加賽角逐最後一個名額。

在本週的國際賽期，將進行第3和第4輪的比賽。巴西和阿根廷目前均以2戰全勝排名前2，哥倫比亞和巴拉圭都是1勝1和分居3、4名。本週五早上和本週六凌晨的第3輪賽事，推薦兩場不可錯過的大戰。11/13(五)早上8點，阿根廷將坐鎮布宜諾斯艾利斯的J.阿曼多體育場，迎戰同樣未嘗敗績的巴拉圭；11/14(六)凌晨4:30，哥倫比亞也在巴蘭基亞的梅蓮德斯球場候駕，迎戰1勝1敗暫列第6位的烏拉圭。

阿根廷由球星梅西領銜，雖然鋒線上缺少了阿奎羅和迪巴拉兩名大將，但狀況穩定進球率高的年輕前鋒勞塔羅·馬丁尼茲，以及上賽季在塞維亞大爆發的奧坎波斯能提供足夠火力。後防方面仍需要老將奧塔門迪領軍，但他對巴拉圭之戰如果領到黃牌將會被罰停賽，由於疫情關係仍未從義大利佛倫提那回來報到的年輕中後衛盧卡斯·馬丁尼茲，可能必須盡快解決這個問題。巴拉圭在2010南非世界盃曾締造隊史最佳的8強成績，2011美洲盃更成功闖進決賽才敗給冠軍烏拉圭，但接下來卻連續缺席2014和18兩屆世界盃。巴拉圭在世界盃資格賽碰上阿根廷表現並不差，從2000年至今5屆共10次交手拿到3勝5和2敗的成績，上一屆兩場交鋒主和客勝，即使陣中沒有什麼大牌球星，但相信由阿根廷籍總教練貝里索領軍的巴拉圭，仍會給自己祖國帶來不少麻煩。預測2.5球小分，巴拉圭(+1)受讓客勝。

哥倫比亞與烏拉圭絕對是南美洲區有力的競爭者，哥倫比亞已經連續2屆參加世界盃，2014年打下隊史最佳的8強；烏拉圭更是連3屆出席，2010年獲得第4名，上屆則打進8強。哥倫比亞陣中有知名球星哈梅斯·羅德里格斯，本季從西甲皇馬轉會英超艾佛頓，開季幫助球隊拿下4連勝成為球迷寵兒，鋒線搭擋法爾考因傷缺陣，義甲亞特蘭大雙寶穆里爾和薩帕塔將負起得分任務。門將有一夫當關的奧斯皮納，身前的中生代雙衛達文森·桑切斯和耶里·米納，未來很長一段日子都將是哥倫比亞後防線的重要屏障。烏拉圭有蘇亞雷斯和卡瓦尼兩大射手人盡皆知，不過兩人都已滿33歲，近年的表現也有下滑跡象，本季雙雙轉會尋求重生，蘇亞雷斯從巴薩轉會馬競，西甲出賽6場已進5球。卡瓦尼則由PSG加盟曼聯，出賽機會還不多，但3場也有1球進帳。烏拉圭正處於新舊交替的路口，本週的比賽有多達7人首次入選，另外還有3名球員只代表過國家隊2場，國際賽的經驗顯然略遜對手一籌，因此，看好哥倫比亞能在主場收下勝利。

(中時新聞網)