社團法人台中市長幼關懷協會向市府提出「誰來共餐－居家改造計畫」計畫，協助弱勢長輩安裝馬桶扶手、浴室防滑服務，減少長輩浴廁滑倒意外機率，11日於東區公所舉行成果展。

為減少弱勢家庭與獨居長輩在浴廁或家中跌倒造成不可逆傷害，這次改善34戶弱勢長輩浴廁環境，另外與16戶長輩共進午餐分享居家生活故事，東信里洪榮吉里長說，讓長輩減少發生意外的機會，也讓在外工作的子女或親人能安心上班，打造溫馨祥和的東區大家庭。

社會局副局長陳坤皇表示，長輩最容易跌倒的場所有浴室、廚房與客廳，本次服務安排了居家訪視、浴廁改善與居家共餐，改善了弱勢長輩跌倒的危機，也透過陪伴過程讓長輩感受到溫馨。

東區長何宜真指出，除了馬桶扶手與浴室防滑改善服務，另發現身體功能逐年衰退的長輩，大部分早已不再開伙，藉由這次計畫，大家分享家庭的人物、背景、小故事，呈現家庭關係、理想與現實之間面臨的課題，並邀請長者後續接受關懷據點服務。

(中時 )