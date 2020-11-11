華為出售榮耀幾成定局 最快本周日公布 19:322020/11/11 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外電報導指出，華為計畫以1000億人民幣出售榮耀業務。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有外電報導指出，華為計畫以1000億元（人民幣，下同）向榮耀手機分銷合作商神州數碼、3家深圳國資機構以及TCL等公司組成的陣營，出售該副品牌，最快本周日（15日）公布。 據36氪報導，交易涉及幾乎全部榮耀業務的資產，包括品牌、研發能力及供應鏈管理，交易價格是根據去年榮耀60億元利潤，16倍本益比（PE）來定。 華為計畫將智慧手機副品牌「榮耀」整體出售的傳聞雖然還未得到證實，但結合華為晶片短缺的處境，這個選擇也在情理之中。 (旺報 ) #華為 #副品牌 #計畫 #交易 #手機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華星擬建8.6代IPS LCD產線 04:092020/11/11 全球財經 《國際產業》川普剝離TikTok命令 字節跳動提出上訴 10:502020/11/11 財經 新北地政業務得獎連連 地政節慶祝大會獲殊榮 18:012020/11/11 區域情報-新北 無視川普 拜登公布500人過渡團隊名單 17:262020/11/11 國際 天貓「雙11」 即時成交額破3,700億元人幣 08:592020/11/11 財經 高通供貨華為傳獲准 04:092020/11/11 財經要聞 雙11買起來！每秒58萬筆訂單、銷售額爆漲2千億 08:582020/11/11 財經 《電腦設備》華碩Q3賺逾百億元 前3季EPS達22.5元 17:382020/11/11 財經 雙十一交易火熱 國台辦：為台企創造巨大商機 11:052020/11/11 兩岸 神州數碼：尚未與華為就榮耀出售達成任何協議 11:422020/11/11 財經 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 特斯拉殺手真的在大陸？股價狂飆逾900％ 超越美大廠 - 財經 拜登不放手！ 美中科技爭霸 將瞄準4大戰場開打 - 要聞 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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