有外電報導指出，華為計畫以1000億元（人民幣，下同）向榮耀手機分銷合作商神州數碼、3家深圳國資機構以及TCL等公司組成的陣營，出售該副品牌，最快本周日（15日）公布。

據36氪報導，交易涉及幾乎全部榮耀業務的資產，包括品牌、研發能力及供應鏈管理，交易價格是根據去年榮耀60億元利潤，16倍本益比（PE）來定。

華為計畫將智慧手機副品牌「榮耀」整體出售的傳聞雖然還未得到證實，但結合華為晶片短缺的處境，這個選擇也在情理之中。

(旺報 )