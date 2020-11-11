宅配通（2642）受惠宅經濟，今年前三季營收29.66億元，稅前淨利1.92億元，歸屬於母公司淨利1.56億元，年增26.81％，EPS1.63元。由於宅配業務最大旺季已經從農曆年轉為雙十一與雙十二，估計第四季業績會有更好表現。

宅配通第三季營收10.17億元，年增6.05％，獲利4,621萬元，年增8.73％，EPS0.48元。公司高階指出，第四季10月比較淡，最旺是11月，其次是12月，這兩個月營收有機會出現雙位數成長，公司因為已經取消夜間配送，在白天固定車輛與固定成本情況下，貨量增加，獲利自然加高，這個全年最旺季，公司都會要求員工儘量不要休假。

配合公司業務持續成長，也迎接第四季最大旺季，宅配通今年以來增購約120輛新貨車，汰換掉60輛舊車後，總車隊達到1,200輛，也就是有1,200條路線，增幅約5％。

(工商 )