電子零組件代理商安馳科技（3528）受惠疫情帶動雲端運算、高速傳輸及邊緣整合相關整合方案出貨量明顯增加，以及半導體大廠對高階IC驗證平台及自動化測試機台需求顯著提升，前三季營收獲利均創歷年新高，每股盈餘2.58元。

安馳表示，新冠疫情持續擴散影響，全球在家工作（WFM）風潮持續蔓延，帶動公司雲端邊緣運算及5G高速傳輸等相關整合方案出貨量明顯增加外，歐美超大規模資料中心、國防及工業電腦客戶訂單量也出現同步增長，加上半導體大廠製程快速推進至7奈米及5奈米，帶動前三季高階IC驗證平台及自動化測試機台出貨量較去年同期大幅成長近八成。

安馳11日公布前三季合併營收為38.19億元，稅後淨利1.69億元，均創下歷年同期新高，且較去年同期各自成長26.03％及27.67％，毛利率則因美元匯率貶值影響，前三季僅11.67％，較去年同期減少1.89個百分點，法人預期在高毛利的整合方案產品出貨比重陸續增加後，整體毛利可望逐步恢復到正常水準。

產品別方面，公司兩大產品線賽靈思（Xilinx）與ADI在第三季均推出產品，包含Xilinx新款支援PCIe 4.0介面的UltraScale+級的雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，目前已取得大數據分析伺服器訂單並進入驗證階段，預估明年上半年放量出貨；其次ADI產品線也推出智慧工廠用的振動量測分析方案（CbM），提供客戶設備管理與維護的自動化即時監測，最快明年上半年進入量產，將為整體營運挹注新的成長動能。

展望後市，安馳今年新代理產品線Qorvo可為客戶提供無線射頻（RF）與前端（FE）的整合模組，下半年開始切入5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場。未來安馳將積極研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，進一步提升公司在5G及AIoT等高端應用市場的市占率。

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