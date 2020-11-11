安成生技（6610）11日宣布，適用於治療白斑症及異位性皮膚炎等發炎性皮膚疾病新藥AC-1101已於加拿大啟動一期臨床試驗，14位受試者已收案完成，預計2020年底完成試驗，並於明年第一季獲得初步結果後，繼續規畫未來二期臨床試驗，以盡速評估AC-1101對於病人治療的效果。

AC-1101一期臨床試驗，日前已完成收案並於11月6日完成第一階段投藥。該臨床試驗設計是觀察AC-1101外用凝膠與口服對照藥品使用在健康受試者身上的安全性與藥物動力學，以確定AC-1101在健康受試者的血中濃度與安全性，進而規劃未來二期臨床試驗的研究劑量。

AC-1101為一項外用JAK抑制劑凝膠，適用於治療發炎性皮膚疾病包含白斑症及異位性皮膚炎等。白斑症致病機轉至今仍不明確，但已知其中一種可能性為自體免疫失調導致皮膚黑色素細胞死亡或消失，白色斑塊可出現在全身任何部位。白斑症的全球盛行率約在0.5-2％，通常在兒童期或青年期發病，男女發生的機率相等，目前美國FDA尚未核准任何適用治療白斑症的藥物。

異位性皮膚炎則為常見的皮膚疾病，全球約超過2億名病患因為皮膚發紅或搔癢而深受困擾，其中大約80％是成年人或青少年。這類患者病症大多數以輕度或中度為主，唯目前核准於外用非類固醇藥物治療異位性皮膚炎的選擇有限。

安成表示，AC-1101自年初授權引進，半年內分別取得加拿大衛生部及美國FDA通過臨床試驗許可，原預計7月完成收案，但由於今年全球遭遇病毒疫情肆虐，各國藥品臨床試驗開展皆有延遲情形。

(工商 )