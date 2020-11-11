三洋紡11月12日起暫停交易 19:312020/11/11 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因有重大訊息待公布，三洋紡（1472）11日經證交所同意，自109年11月12日起暫停交易。據市場了解，此次三洋紡停止交易，應與處分桃園、泰國廠的資產或股權有關。 三洋紡在今年的3月16日董事會決議通過，擬出售子公司三洋紡織纖維（泰國）股份有限公司之100％股權。 另外，3月16日的董事會，也通過決議通過，擬出售桃園市桃園區大樹林段1786-1、1792，地號與建物桃園市桃園區興邦路28號。 (工商 ) #三洋紡 #暫停交易 #股權 #桃園市桃園區 #建物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉南18日首階限水 救援水井、埤塘12月全到位 20:002020/11/11 生活 三洋紡上櫃轉換債 12日暫停交易 18:292020/11/11 財經 《興櫃股》八貫全數競拍成功 11月24日上市 08:012020/11/11 財經 110年台股開休市日出爐 明年共計：244天交易日 04:092020/11/11 證券．權證 狠父毆死11月大女嬰 家人求情判刑18年 10:442020/11/11 社會 《店頭市場》廣錠、廣錠一等今起預收款券 08:512020/11/11 財經 今日股市備忘錄 04:092020/11/11 證券．權證 六都永續城市調查，桃園經濟力第一名、總評比第二名 14:502020/11/11 區域情報-桃園 北市地政局榮獲全國地政業務督導考評第一名 18:002020/11/11 區域情報-台北 雙11喝咖啡省荷包 連3日喝爆星巴克買一送一 09:532020/11/11 生活 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 特斯拉殺手真的在大陸？股價狂飆逾900％ 超越美大廠 - 財經 拜登不放手！ 美中科技爭霸 將瞄準4大戰場開打 - 要聞 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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