因有重大訊息待公布，三洋紡（1472）11日經證交所同意，自109年11月12日起暫停交易。據市場了解，此次三洋紡停止交易，應與處分桃園、泰國廠的資產或股權有關。

三洋紡在今年的3月16日董事會決議通過，擬出售子公司三洋紡織纖維（泰國）股份有限公司之100％股權。

另外，3月16日的董事會，也通過決議通過，擬出售桃園市桃園區大樹林段1786-1、1792，地號與建物桃園市桃園區興邦路28號。

(工商 )