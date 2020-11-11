賽靈思（Xilinx, Inc.，NASDAQ: XLNX）與三星電子今天宣布推出三星SmartSSD 運算儲存驅動器（Computational Storage Drive；CSD）。由賽靈思FPGA提供支援的SmartSSD CSD是業界首款可靈活應變的運算儲存平台，可提供資料密集型應用所需的效能、客製性和可擴展性。

賽靈思將在11月10日至12日舉行的Flash Memory Summit Virtual Conference and Expo展示SmartSSD CSD和合作夥伴解決方案。

SmartSSD CSD是一個具靈活性的可編程儲存平台，開發人員可以用來打造各種獨特且可擴展的加速器，以解決各種資料中心的疑難雜症。它可以幫助新一代軟體開發人員以熟悉的高級程式語言，輕鬆建構創新的硬體元件加速解決方案。對於資料庫管理、視訊處理、人工智慧層、複雜搜尋和虛擬化等應用，SmartSSD CSD可將其資料處理效能提高至少10倍。

賽靈思資料中心事業部行銷副總裁Pej Roshan表示：「資料處理是發揮價值的關鍵。SmartSSD CSD使廣泛的新手開發人員能夠運用運算儲存的優勢，快速交付令人驚嘆的應用，以解決一連串棘手的資料中心難題。從透明壓縮（transparent compression）到下一代AI推論加速，SmartSSD CSD所執行的功能範圍限制將僅受限於開發人員想像力。」

三星半導體記憶體銷售暨行銷資深副總裁Jim Elliott表示：「業界正逐漸意識到SmartSSD CSD將能夠在資料中心內、甚至在其他領域提高效能而且，隨著賽靈思最新應用開發工具的問世，我們預期大量加速應用將呈現爆發式增長。」

SmartSSD CSD整合了賽靈思FPGA加速器，將高速運算推向資料所在之處，從而繞過伺服器CPU的限制。減少資料的移動可降低延遲和功耗，從而加速資料處理的速度和效率。SmartSSD CSD使企業能夠滿足用戶更快取得資料的需求，而無須被迫購買更多伺服器導致CAPEX和OPEX。此外，主機CPU的資源也被釋出，以更有效地處理其他更高層級的任務。

SmartSSD CSD平台旨在透過運用VitisTM統一軟體平台和加速函式庫，以輕鬆打造客製化的應用。開發人員和企業設備供應商皆可透過預先構建的客製化應用快速進入市場。Vitis平台中的運行時間、函式庫、API和驅動程序，都可以使用常見的高級程式語言（例如C、C ++和OpenCL）構建於系統中。

賽靈思亦推出了一種基於dm-crypt所打造的高效能且易於部署的資料加密解決方案。透過使用標準的Linux核心模組，SmartSSD CSD開發人員可以運用Vitis函式庫來創建一站式加速應用，且這些應用可以輕鬆地橫跨多個SmartSSD CSD進行擴展。

(工商 )