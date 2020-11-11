美國高通公司今日透過旗下子公司高通技術公司揭曉第二屆、2020年「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge）優勝名單。第一名由Smart Tag（智慧貼紙）贏得，榮獲獎金12萬5千美元；第二名由QT Medical（宇心生醫）、Yallvend（業安科技）並列（依英文名順序），各獲得獎金10萬美元。除了獲獎團隊獲得獎金外，高通將持續協助所有入圍團隊鏈接國際市場。

第二屆「高通台灣創新競賽」在科技部指導及與台灣科技新創基地（TTA）、國際知名加速器Techstars合作下，於今年二月起跑。因應疫情，所有實體說明會改為線上舉行，獲全台逾百支新創團隊踴躍報名。

經過線上面談及評選，高通於5月公布10支團隊入圍名單，提供各入圍團隊1萬美元入圍獎金，並展開為期半年的育成計畫，提供入圍團隊包括技術支援、工程資源協助產品開發，以及鼓勵提出專利申請之補助金。高通也安排籌組各種工作坊，提供入圍新創團隊在智財權及商業策略等方面之培訓。

此外，為提供入圍團隊最先進的技術協助與專業指導，高通於今年三月正式啟動「高通台灣創新中心（Qualcomm Innovation Center, Taiwan）」，作為「高通台灣創新競賽」的基地，中心設置實驗室，內有LTE、NB-IoT、藍芽等技術之測試儀器與工程師支援，提供競賽入選團隊測試與精進其產品或解決方案，以提升競爭力與國際市場鏈結，充分展現高通持續投資台灣、扶植台灣資通訊與新創生態系發展的決心與承諾。

配合防疫措施及維護人員健康前提下，此次決賽，由業界專家組成的評審團透過視訊，對10支入圍團隊的產品展示與簡報（pitch），進行甄試、提問。在經過嚴格評選與討論後，選出一支優勝與兩支優選隊伍。本次競賽獲得冠軍的團隊Smart Tag（智慧貼紙），透過AI及數據分析，以最低的學習成本和高投資回收率，協助客戶立即升級其機器和生產線。並列第二名的團隊，分別是QT Medical（宇心生醫）及Yallvend（業安科技）。

QT Medical致力於5G連網、人工智慧驅動之心臟監測儀技術挑戰，透過創新改善眾人的心臟健康；Yallvend提供自動販賣機升級解決方案，將傳統的自動販賣機升級，具備雲端電子支付、遙測和ID檢測等功能。除了優勝獲獎隊伍之外，高通技術公司也將持續運用其全球產品開發及行銷團隊，持續協助入圍團隊鏈接國際市場，展示台灣新創團隊的潛能與實力。

頒獎典禮以實體、線上混合方式進行，典禮正式開始前，現場有10支入圍團隊產品簡報及展示，透過線上直播，吸引包括創投、資通訊供應鏈、新創團隊、加速器等新創生態系夥伴上線觀看。10支團隊面對鏡頭說明針對市場需求，運用尖端科技創新研發產品的過程；其中並有兩支團隊運用到5G技術，在現場連結5G實網，展示如何使用5G強化產品性能，提升競爭力。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示：「在台灣堅實的資通訊產業供應鏈基礎上，第一屆、第二屆『高通台灣創新競賽』入圍及優勝團隊，均展現台灣新創多元化、軟硬兼修的優勢與競爭力，結合5G、物聯網、AR、機器學習等尖端科技，開發智慧醫療、智慧工業、智慧城市等相關應用，研發及創新能力，讓高通科技及商業部門團隊驚豔且印象深刻。

台灣新創是高通全球新創生態系發展中重要的一環，第三屆『高通台灣創新競賽』即將展開，希望更多台灣優秀的新創團隊踴躍報名，運用高通技術與資源，加速進入國際市場，帶動台灣新創生態系發展。」

(工商 )