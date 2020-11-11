昔日的魚腩球隊車里雅賓斯克靠著近期主場一波連勝，戰績已爬升至東區第四。本週四(11/12)22:00，車里雅賓斯克將在主場迎戰東區榜首喀山雪豹，上季車里雅賓斯克主場兩度面對雪豹都以大分差吞敗，本季攻防戰力明顯提升後，此戰能在主場成功圍捕雪豹嗎?

車里雅賓斯克本季換了一套全新先發陣容，剛簽下兩年合約的門將威爾(Roman Will)場均失球僅1.81，二號門將費多托夫(Ivan Fedotov)場均失球也只有1.71，門將深度高居聯盟之冠。藍線上則有大物新秀特萊根(Sergei Telegin)坐鎮，特萊根本季在VHL磨練了7場就被升上一隊，出色的運動能力與防守判斷讓他能站穩球隊先發。前鋒拜瓦爾采夫(Alexei Byvaltsev)與加里寧(Sergei Kalinin)分別從聖彼得堡SKA與莫斯科中央陸軍兩支強隊轉來，兩人在前東家發揮空間不多，本季獲得先發機會後，雙雙解開進攻封印，也讓車里雅賓斯克搖身一變，成為一支攻守兼具的勁旅。

過去三季兩度在東區登頂的雪豹本季陣容變動不大，前場同樣是老搭檔艾斯維多(Justin Azevedo)與加萊夫(Stanislav Galiyev)，兩人進攻雖算不上頂尖，但都擁有優異的傳導能力及穩定的防守，相當適合雪豹以守為攻的球風。但雪豹本季團隊防守效率有些許下滑，雙門將雷德柏恩(Adam Reideborn)與比利亞洛夫(Timur Bilyalov)相繼進入傷兵名單，小將米夫塔霍夫(Amir Miftakhov)表現雖中規中矩，但雪豹接下來10天要進行6場比賽，如果雷德柏恩與比利亞洛夫仍無法歸隊，防守端恐成為團隊戰力的破口。

車里雅賓斯克10月在主場的攻守都相當出色，場均得/失球是4.75/1.75球，場均淨勝球高達3球。喀山雪豹在主力門將缺陣下，近期防守起伏較大，10月21日客場面對進攻疲弱的哈巴羅夫斯克，竟丟失高達7球，此戰門將比利亞洛夫與後衛亞魯林(Albert Yarullin)預計將繼續缺陣，對雪豹戰力有不小的影響。綜合評估近期表現及目前陣容深度後，車里雅賓斯克在攻守兩端都佔有優勢，且近期在家勇奪5連勝，主場牢不可破，此戰要拿下人員短缺的雪豹應不成問題，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)