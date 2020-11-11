罷免高雄市議員黃捷行動第二階段在9月25日啟動後，已收集到逾3.5萬份連署書，超過達標份數2萬8783份。鳳山清捷隊預計11月20日送件至選委會。

鳳山清捷隊在臉書貼文指出，義工每天在街頭擺攤，提供民眾連署，過程中也辦理遊行，希望能拉抬聲勢，第二階段連署活動也將邁入尾聲。預計11月20日送件4萬份，目前尚缺6000份。希望尚未連署的人，於19日前儘速連署，確保不合格的連署書剔除後，還能立刻補上。

鳳山清捷隊表示，11月20日將在罷捷總部前，遊行至高雄選委會，並於10點正式送交連署書。並表示，1120我們一起，號角響起！百姓崛起！人民惹不起！罷免黃捷第二階段連署加足馬力，全力衝刺，通過第二階段連署，才有投下罷免票的機會，鳳山清捷隊號召大家一起展現民意！勇往直前！缺您不可！

網友回應說，「加油，光榮鳳山。」、「罷到底。」、「加油，趕快罷掉白眼捷，免得浪費人民的納稅錢。」、「執行團隊及義工們，辛苦你們了。」

(中時新聞網)