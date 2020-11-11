第3屆中國國際進口博覽會10日閉幕，經貿合作成果再創新高，本屆累計意向成交726.2億美元，比上屆711.3億美元增長2.1％，這一成績也高於首屆的578.3億美元，實現了「越辦越好」的目標。
新華網報導，中國國際進口博覽局副局長孫成海說，全球新冠肺炎疫情仍在持續蔓延，但第三屆進博會各方合作意向熱度不減，成績單上亮點紛呈。本屆進博會展示新產品、新技術、新服務411項，世界500強及行業龍頭企業連續參展比例近80％，布展水平進一步提升。
孫成海說，第三屆進博會是疫情防控常態化條件下大陸舉辦的一場規模最大、參展國別最多、線上線下結合的國際經貿盛會。展會總展覽面積近36萬平方公尺，比上屆擴大近3萬平方公尺，近40萬名專業觀眾註冊報名，累計進場近61.2萬人次。
孫成海指出，截至目前，已有數百家企業報名、簽約參展第四屆進博會。
(旺報 )
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