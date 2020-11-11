根據美國媒體報導指出，期盼能重返NBA賽場的台灣球星林書豪，最近和包含史提芬柯瑞等多名勇士球員一起練習，外界看好林書豪有機會在勇士展開他在NBA的第二春。

報導中提到最近有球迷拍到勇士隊球員在舊金山大學籃球館進行訓練，當中除了史提芬柯瑞外，還有帕斯卡、魯尼、克里斯，而最凸顯的莫過於留著華人血統的林書豪。

由於先前曾傳出史提芬柯瑞點名希望球團簽下已是自由之身的林書豪，認為林書豪的打球風格非常適合勇士。而林書豪在NBA的第一個東家就是勇士，然後在尼克發跡，進而颳起了林來瘋旋風。

林書豪去年幫助暴龍奪得隊史首冠之後並沒有獲得球隊續約，最終選擇前往大陸CBA北京首鋼，雖然最終無法率領球隊摘冠，但他場均22.3分、5.6籃板、5.7助攻的數據依舊被外界看好能夠重回NBA。

當林書豪對外宣稱想要回到NBA消息之後，就傳出勇士、籃網等隊友誼招攬他，但林書豪似乎比較鍾情於勇士，繼日前與克雷湯普生一起訓練之後，今天再傳與史提芬柯瑞等多位勇士球星在一起練習，看來雙方似乎真的有那麼一點希望攜手征戰新賽季。

(中時 )