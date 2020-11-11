雙11商機達百億 電商、超商紛出招衝業績

為慶祝1111「光棍節」，商人在11月11日這天打造出瘋狂購物節，讓全民能享受「血拼」的快感。雙11號稱「一年僅一檔」此時會祭出最優惠的價格，讓不少人忙著搶購，不過在雙11買就最划算嗎？有網友就發現，商品在網站上不但沒降價，反而還變貴，眾人笑說：台灣有台灣的玩法。

原PO在PTT上詢問「有沒有雙11前，電商先漲一波的八卦？」表示，近期想趁雙11購買筆記型電腦，沒想到之前查價格約47K，雙11前一個禮拜看價格卻變成51K。不僅如此，原PO還發現其他電商的價格還「連動式」調漲，直呼「台灣雙11根本玩假的，大陸跟台灣筆電價差可以到一萬以上，重點對方還式版本的頂級」。

原PO在PTT上詢問「有沒有雙11前，電商先漲一波的八卦？」表示雙11前一個禮拜商品竟然還先漲價。直呼「台灣雙11根本玩假的」。(PTT)

貼文一出，就有網友表示，「然後到時候特價49K，消費者還認為真的有便宜耶，真好騙」。原PO也推測這感覺就是在佈局，「明明雙11就是年底清庫存，結果台灣被電商詐騙一波」。網紛紛讚嘆「先漲後降，結果價格差不多，出售量更高」、「你真聰明，知道台灣電商在搞什麼鬼」、「不然你以為真的會降價給你？」

不少網友笑說「台灣有台灣的玩法」，對電商行銷手段早已習慣，表示雙11根本沒多少優惠、刷卡金也多半搶不到，只會浪費時間。「網路上辦的特價都是假的，這是常識」、「這不是日常嗎」、「台灣人真的盤子」、「台灣雙11早爛了，別浪費時間」、「很多所謂特價時間，都是這樣玩阿，已經很久了」。

網友提醒，若平常沒注意價格的東西，別看到特價就被騙，有人分享說會先拍照存證，以免不小心看到特價就刷卡。另外，其實台灣電商每月都有行銷噱頭，商品價格有時高有時低，真的要優惠也不一定得等雙11再買。網表示「台灣的outlet也這樣玩啊，只能說台灣有台灣的玩法」、「本來觀測筆電價，當週跳回原價，最後下殺、狂殺特價500元而已，台灣商人真的屌」。

(中時新聞網)