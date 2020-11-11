台南市山上區居民在當地社團臉書PO文，指曾文溪防汛道路有變態露鳥，新化警分局分局長歐祖明得知此事後指示成立專案小組積極偵辦，11日查獲47歲王姓嫌犯，他坦承欠債心情不佳，才會做出露鳥行為，表示相當後悔，警方訊後也將他依妨害風化移送法辦。

新化警分局山上分駐所員警於6日執行網路情蒐時，發現有民眾在臉書「我是山上人」po文，指防汛道路有變態向務農婦人裸露下體露出男性生殖器，在鄉下地方發生這種事，引起民眾不安與恐懼。

山上分駐所所長黃志成隨即將相關案情報告分局，分局長歐祖明指示成立專案小組積極偵辦。偵辦員警積極調閱附近監視器，歷經5日偵辦，過濾數百車輛與涉案車輛特徵相符者，發現一部藍色自小貨車涉有重嫌。

警方以車追人，11日查獲62年次王嫌與作案車輛，警方偵訊後王姓嫌犯坦承不諱，供稱係因經商失敗，欠下大筆債務，心情不佳，開車亂逛，看見務農婦人獨自一人，有機可乘，犯案後相當後悔。

歐祖明呼籲民眾，發現治安事件一定要先向警方報案，並索取報案三聯單，如僅PO文至網路社群，再由警方輾轉得知，可能導致做案跡證警方蒐證困難，另建議民眾到偏避地區務農或運動最好攜伴，發現可疑人、事、物，可就近向警方報案，新化警分局有信心也有能力維護轄區治安，請民眾安心。

(中時 )