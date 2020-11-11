即使臉保養得好，乾癢粗糙或長斑的手，總是會洩漏年齡和顯老，尤其秋冬季到了，手部乾癢的情況更明顯。想要水嫩光滑的手，日常保健和使用護手霜很重要。

秋冬乾燥加上新冠肺炎疫情、大家都勤洗手，手部肌膚出問題的人變多了，京硯聯合診所皮膚科醫師蔡逸姍指出，近日因為手部乾癢、龜裂問題而來就診的人比平常多3成。

到底手部日常保養有多重要？亞東醫院皮膚科主任王淑惠認為，人每天都靠手接觸各種不同的物質，加上可能會碰觸到髒污或細菌，比起臉或其他地方，手的保養更重要，「只要日常保養做得好、避免一些刺激，就不會讓手部問題演變成需要擦藥的地步。」而保養手部最常使用的就是護手霜，該怎麼選擇呢？

護手霜有效保濕7種成分 但不要迷信「這個」

市面上護手霜成分百百種，該怎麼選呢？專家建議的成分包括凡士林（petrolatum）、尿素（Urea）、乳酸、丁二醇（butylene glycol）、甘油（glycerol）、乳木果油、維他命E等等。

蔡逸姍也建議，質地濃稠的比液態水狀好、滋潤度比較高，所以乳膏比乳液好。另外也建議挑選沒有香味的護手霜，「有香味可能是添加香精，會刺激皮膚，尤其如果已經乾裂或濕疹，有香精的護手霜會讓情況更惡化。」如果買不到沒有香味的護手霜，那麼可以使用異位性皮膚炎擦的乳液，這類產品低敏、無香氣，同時也具有保濕效果。

許多產品會添加植萃精華，宣稱能添加植物萃取的護手霜宣稱可以降低發炎、修護傷口，蔡逸姍認為，植萃是否有效還是要看濃度，而且植萃產品通常帶有香味，這些香精反而會造成過敏或接觸性皮膚炎。王淑惠也建議不要認為植萃比較安全或天然，「植萃範圍太大，其成分依各家廠商選用，可能有很大的差異、成分更加複雜，反而比一般護手霜的原料更難了解，」而真正由植物萃取出的成分占護手霜多少比例也很估算，所以不見得比一般護手霜佳。

雖然保養品製造廠商，大多會做人體貼布試驗，作安全性評估，但受試者還是少數人，產生過敏風險依然不小，而且許多人誤以為植萃等於天然、不傷皮膚，但天然不等於沒有傷害，例如檸檬是純天然，但卻容易引起皮膚光敏感。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)