楊丞琳11日出席Hit Fm聯播網活動，她上週在台北小巨蛋舉辦3場演唱會，特地留位置給在9月驟逝的好友黃鴻升（小鬼），她坦言至今沒夢到小鬼，不過在演唱會後，有想像小鬼若親臨現場，一定會來後台開心的手舞足道祝賀，她模仿小鬼口吻：「靠丞琳真的很屌，很喜歡很帥。」她感嘆：「我都可以想像他親口講這些東西。」

楊丞琳在首場開唱突然摔落舞台，幸好沒大礙，有網友猜測是小鬼冥冥之中保佑，她笑說沒有，「真的是工作人員小馬一把抱住我」。本月28日是小鬼的37歲冥誕，她在前一天與好友們已約好要聚餐，永遠懷念小鬼。

她的新巡演，獲得好評，粉絲敲碗高雄巨蛋開唱，她透露已預定高雄明年的檔期，期待與粉絲見面。她與老公李榮浩因為疫情分隔兩地，8個月沒見面，她表示2人過去就是遠距離戀愛，她身為他們當中的時間協調者，目前等待疫情明朗，明年會安排相聚，「我在感情算低調，會彆扭、害羞，思念之情就留給自己。」

剛結束演唱會的她，趁空檔在家休息，放縱大啖美食，表示2天胖2公斤，發胖速度頗快，心情挫折，目前體重46.8公斤，她透露體重高峰是在年初胖到52公斤，並笑表示，「胸部變很大，有大一個cup」，之後開始控制飲食、運動，瘦身成功，她形容現在胸型小而挺，持續維持良好體態。

(中時 )