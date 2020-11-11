妻子的閨蜜真的變「歸ME」，台北示一間科技公司的董座，當時結婚找來公司女下屬，同時也是妻子閨蜜的李姓女子當伴娘，婚後某一天，妻子從董座的電腦中發現，老公與閨蜜裸體相擁的照片，想不到伴娘竟是小三，氣壞提告並求償100萬。

根據判決書指出，科技董座的妻子還有小三李女，原本就是好姊妹，加上在董座的公司任職，順理成章成為婚禮上的伴娘，2019年12月，妻子不經意從老公電腦，發現存在電腦裡，大約1年多前的照片，竟然出現好姊妹與先生親暱出遊照。

無法置信的妻子繼續翻電腦裡的照片，除了出遊照片，還有在旅館裡親吻、裸體抱在一起等私密照片，雖然發現兩人關係不單純，但妻子為了維持婚姻，告知老公，只要讓李女離開公司，兩人答應不再聯絡，就不會追究，但董座果斷拒絕要求，因此妻子決定控告李女侵害配偶權。

對此李女坦承確實與董座發生苟且之事，但如過要她離職，必須依勞基法給予資遣費，至於求償金部分，李女表示還要撫養年邁病弱的父母，希望法官考量經濟不佳，減少精神慰撫金。

法官審理此案時，認為該董座與小三在旅館親吻、裸體相擁，確實逾越一般男女情誼，違背善良風俗，明顯破壞元配與先生的婚姻幸福，確實侵害元配配偶權，應負起損害賠償責任，審酌兩人經濟能力、學經歷，判決小三須賠償元配30萬。

(中時新聞網)