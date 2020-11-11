統一獅睽違7年拿下2020中華職棒總冠軍，老將「獅隊四寶」潘威倫、陳鏞基、潘武雄、高國慶（從左至右）在這系列賽發揮關鍵價值。（曹婷婷攝）

統一獅睽違7年拿下2020中華職棒總冠軍，「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可（從左至右）表現亮眼。（曹婷婷攝）

統一獅睽違7年拿下2020中華職棒總冠軍，總教練林岳平勉勵選手們，慶功宴過後，明天開始要為明年球季備戰。（曹婷婷攝）

統一獅睽違7年拿下2020中華職棒總冠軍，也是隊史第10座總冠軍，統一獅球團今晚在台南舉辦慶功宴，答謝教練團、球員，領隊蘇泰安說，1111辦慶功宴，統一獅一定能喜迎第11座總冠軍；總教練林岳平感性說，「今天慶功宴狂喝狂吃，今天過後，我們要開始準備明年賽季！」

統一獅冠軍賽事中以4勝3敗擊退中信兄弟，勇奪隊史第10座總冠軍，晚上在南紡購物中心的雅悅會館舉辦慶功宴，席開十餘桌，球員們攜家帶眷，輕鬆度過一晚，本周六下午2點還將攜手台南市政府舉行大遊行和球迷見面會，感謝球迷。

統一獅董事長涂忠正說，慶功宴一要感恩母公司31年支持，沒有母公司，球隊不可能走到31年；二要感謝球迷，因為統一獅從2013年拿下總冠軍後空窗多年，中間挫折很多，今年拿下榮耀非常不易，三要感謝教練團、後勤，沒有他們，球員不可能在球場發光發熱。

他期勉球員，榮耀是一時的，未來還有長久的路要走，要更謙卑面對戰場，唯有不斷努力才能成長，「相信未來統一獅是一支讓人感動的球隊。」

「這座獎盃等了7年！」領隊蘇泰安說，總冠軍當日一下得分一下逆轉，當下心情還很難熬的，但一切就在蘇智傑接下中信兄弟那一顆飛球時，統一神奇之旅就開始了，總冠軍終於降臨。他也利用這個機會感謝母公司31年支持球隊，尤其這7年戰績不順，母公司一直提供資源，是球隊的堅強後盾。

蘇泰安不諱言，統一獅這幾年面臨很多批評指責，但選擇將批評、壓力化為動力，最終成功上演大逆轉。他也感謝總教練林岳平（大餅）帶領團隊精進，明年有味全龍虎視眈眈，挑戰會更艱鉅，「統一被當成大家最強的假想敵，大家要有一個態度，今晚慶祝過後，就要布局明年比賽，面對接下來挑戰。」

蘇泰安提到1111舉辦慶功宴，「統一獅一定會夢想成真，一定可以喜迎第11座總冠軍。」總教練林岳平感性說，自己是菜鳥，這一年帶球隊過程，也許跟有些選手不順或不愉快，但目標都是為了拿總冠軍，「慶功宴大家狂喝狂吃，今天過後要開始準備明年賽季，恭喜各位在棒球路上多一個榮耀，把這個榮耀化為明年動力，繼續幫球團拿下最好成績。」

(中時 )