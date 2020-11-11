《英雄聯盟》伊比利盃(Iberian Cup)八強賽於周一(11/9)結束，晉級四強賽的隊伍分別是：SLR戰隊(SLO Rejects)、G2北極圈(G2 Arctic)、西班牙沃達豐巨人(Vodafone Giants)以及MADM戰隊(Mad Lions Madrid)。接下來的賽程安排，四強賽將分別在周六(11/14)、周日(11/15)的凌晨舉行，相關分析如下：

11/14(六) 1:00 SLR戰隊vs. G2北極圈

SLR戰隊：一路過關斬將從外圍資格賽打入四強賽，在上周的比賽以3：0完勝來自葡萄牙聯賽的EGN電競(EGN Esports)，前2局比賽SLR戰隊打得算是四平八穩；第3局開始，中路選手Siler的卡薩丁大顯神威，單局送出19／1／1 (擊殺數／被擊殺數／助攻數) 的表現，打垮對手的士氣，最終SLR戰隊以30：7的團隊擊殺數拿下該局勝利，淘汰EGN電競。

G2北極圈：在上周的比賽以3：1淘汰對手克索戰隊(Team Queso)，拿下今年夏季兩隊交鋒的第3勝；不過，全場比賽兩隊打得都很保守，雙方選手並沒有特別令人驚豔的表現。

本場比賽，SLR戰隊對上G2北極圈，雙方差距不大，不過考慮到G2北極圈為西班牙超級聯賽(SuperLiga)的現役戰隊，賠率會比較低，因此追求高賠率、喜歡刺激的朋友，推薦可反手小買不讓分「SLR戰隊」勝。

11/15(日) 1:00 西班牙沃達豐巨人 vs. MADM戰隊

沃達豐巨人：上周的八強賽中打出「讓1追3」的戲碼，雖然最後以3：1淘汰對手S2V電競(S2V Esports)，但過程打得並不輕鬆，第1局，沃達豐巨人遭遇亂流，在地圖資源領先的情況下受到對手的頑強抵抗，鏖戰46分鐘後吞下1敗；不過沃達豐巨人畢竟是經驗豐富的戰隊，全隊很快就重振旗鼓，從第2局開始狀態漸入佳境，並接連3局拿下勝利，獲得晉級。

MADM戰隊：上周的八強賽可說是新入隊的Knighter (中路選手)的個人秀，比賽第1局就送出10／0／15的優質表現，第3局的10／2／6及第4局的9／4／11，表現不俗，也是爆冷淘汰MRDS戰隊(Movistar Riders)的關鍵人物。

本場比賽，沃達豐巨人對上MADM戰隊，論整體實力，應是沃達豐巨人略勝一籌，但若Knighter能延續他的精彩身手，加上隊友給力，MADM戰隊想晉級決賽並非不可能，追求高賠率、喜歡刺激的朋友，可期待Knighter的表現，推薦可小買不讓分「MADM戰隊」勝。

(中時新聞網)