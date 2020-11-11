甫在「molten台灣超級籃球挑戰賽」奪下亞軍佳績的SBL高雄九太科技籃球隊，緊接著備戰本週的「花蓮觀護盃籃球邀賽」，抵達花蓮後首先前往公益行程，於11月11日赴「花蓮特殊教育學校」舉辦愛心活動，與學生舉辦趣味競賽，直到活動結束，特教學生都捨不得大哥哥們離開。

九太科技隊在觀護盃前往花蓮特殊教育學校獻愛心，活動由中華天使兒童村協會主辦；財團法人九太社會福利基金會、台北市真善美扶輪社協辦，中華天使兒童村協會理事長沈桂美也親自發送禮物給學生們。由於花蓮特教學校的國小、國中、高職生們都希望能參與活動，現場氣氛熱鬧歡樂，九太隊球員現場教學投籃、運球，還應學生的要求表演灌籃，贏來全場歡呼尖叫聲。

特教學校全校共6成學生熱情參加活動，共約80人和球員們學習投籃，最後還有趣味的小競賽，九太科技隊準備球隊週邊商品贈送給學生，活動結束後學生們依依不捨與大哥哥們道別，並期待有機會到球場看大哥哥們比賽。

任職逾20年的花蓮特教學校校長林淑芬表示，學生平日最喜歡的體育課就是籃球，今天很開心很感謝九太科技隊、中華天使兒童村等能來此與學生們同樂。從來沒有過全隊到學校的活動，因此學生們今天的投籃興致比平常高昂，從特教專業角度來看，籃球很適合身心障礙、自閉症或多重障礙的學生，對他們幫助很大。

九太科技隊總教練劉嘉發對於特教學生的專注力，感到印象深刻，劉嘉發說，「學生很天真可愛，對於事物的專注力非常好，我希望球員也能在這群學生們身上學到這樣的特性，對於學生和球員都是富有教育意義的活動。」

九太科技隊明星球員于煥亞笑容滿滿表示，「我很喜歡參與社會關懷活動，每次類似的活動都感到很開心，特別是特教學生們帶給我們很多正能量，這些小朋友對任何事物都很熱情，還有樂觀的天性，被感動的其實是我們。」于煥亞覺得不是來關懷這些特教學生，而是來被他們溫暖心房。

九太科技隊球員李漢昇從台灣夏季籃球挑戰賽首戰受傷後，一直到觀護盃才復出，他也參加這次的公益活動，他談到：「第一次來花蓮參加公益活動，特教學生的熱情與活潑可愛，是觀護盃比賽之餘最開心的事，特別是特教學校的老師們都充滿愛與耐心，讓人敬佩。希望之後九太科技有的所有公益活動，都能參加。」

每一位特教學生都積極想要和球員們互動，其中特教高職高二生謝東順特別喜歡九太科技隊蘇奕晉，他從一開始看九太比賽，見到大前鋒蘇奕晉就很喜歡，希望能長得像蘇奕晉一樣高，謝東順最喜歡的運動就是籃球，期待有一天能夠到台北看球員比賽，他特別為九太科技隊在觀護盃比賽加油打氣，希望大哥哥們能夠取得佳績。

(中時 )