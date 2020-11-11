電動車大廠特斯拉今年以來漲勢凌厲，甚至在今年6月正式超越傳統汽車大廠豐田的市值，今年第三季(7~9月)財報更是繳交出創立以來最好成績，營收與交車數創下新高紀錄，並創下連續5季盈餘。雖特斯拉目前在電動車市場表現仍無人能及，但市場也在觀察下一個、甚至是特斯拉殺手出現，大陸電動車蔚來汽車近期狂漲氣勢，吸引外界關注。

特斯拉Q3財報顯示，交車達13萬9,300輛，為歷來最高，前三季總計交車31萬8,980輛，但要達到全年50萬輛目標，Q4要比上季增加高出30％才能達標。特斯拉Q3營收年增39％、達87.7億美元，經調整的每股盈餘0.76美元，雙雙優於市場預期，淨利為3.31億美元，若不計算發放給執行長馬斯克的選擇權獎金，淨利則達8.74億美元。

至於近期也受到市場關注的蔚來汽車，其創辦人兼執行長李斌在先前接受陸媒《鈦媒體》採訪談及，2018年曾狂言提「超過特斯拉完全沒有難度」，李斌笑稱，「我說過這麼狂的話嗎？」隨後表示特斯拉是間相當優秀的公司，但蔚來也有自己的優勢，總有一天會蔚來會超越特斯拉，雖然毛利率仍不高，但在電池成本逐次下降之下，該公司毛利率將逐步提高。

蔚來股價今年以來大漲超過933%，市值來到565.99億美元，超越美國傳統汽車大廠通用。若從5月底股價3.8美元來計算至近期收盤高點44.02美元來看，漲幅更是突破1000%。蔚來汽車於2014年成立，2018年在美國股市IPO上市，並在同年開始販售電動車，目前有ES6、ES8、EC6等車款在市面上，至今販售6.3萬輛，與特斯拉之間仍存在巨大落差。

蔚來的公司現金流曾經也像特斯拉在2017年面臨的情況一樣陷入困境，但隨著市場接受度提高，加上特斯拉效應帶動下，今年8月給出的財報首次由虧轉盈，雖近期美股震盪，蔚來股價從高點回落，但仍是大陸電動車市場的一顆新星。

(中時新聞網)