基層農會幹部將於明年初改選，南投縣農業處受理農會總幹事候聘人登記，多數是單一人選登記，但是水里鄉農會有2人登記，信用部出納賴育佑，挑戰現任總幹事張啟荃；賴育佑是縣議員陳淑惠的兒子，實力不容小覷。

南投縣各農會總幹事候聘人已登記名單，分別是縣農會曾明瑞、南投市農會王永樹、草屯鎮會蕭忠郁、埔里鎮農會林江瑤、竹山鎮農會鄭文惠、名間鄉農會蔡素秋、中寮鄉農會林裕堂、鹿谷鄉農會林義能、國姓鄉農會葉榮鑫、魚池鄉農會王威文、仁愛鄉農會戴錦稔、信義鄉農會何建中；其中，王永樹、林江瑤及何建中都是新人，準備爭取總幹事屆齡退休後的職務。

南投縣農業處副處長林美珠表示，依照農會總幹事遴聘辦法，績優總幹事可獲得理事會優先遴聘，而張啟考評績優，因此可獲優先聘任，如果第一輪沒有獲聘，則進入第二輪遴聘作業。

張啟荃表示，他擔任總幹事以來，努力推展會務，行銷水里鄉農特產品；坊間傳言說農會理事長任期2屆，所以要他同進退，但是農會總幹事並沒有任期限制！

陳淑惠則強調，雖然績優總幹事可獲優先遴聘，但賴育佑第一輪就參與登記候聘，就是要展現參選到底的決心，要讓水里鄉農會由在地人經營。

(中時 )