黃秋生透露人在台灣隔離中。(取自黃秋生臉書)

直擊影帝黃秋生在台拍戲 "太忙沒空辦入籍"!│中視新聞 20200628

59歲香港影帝黃秋生今年5月來台拍戲，才透露有意入籍台灣，還在生日當天許願，盼將一生所學之技帶到台灣。然而他今(11日)更在臉書打卡寫下：「人在臺灣，又十四天。」透露自己人已在台灣，再次讓外界好奇他的移民台灣進度。

黃秋生在臉書打卡透露自己人正在台灣隔離中，引發外界好奇他何時入籍台灣。據《Yahoo》報導，助理稱黃秋生此次來台是為了錄製實境秀節目，預計待上2個月，至於是否會辦移民手續？助理則稱移民不是首要工作，以工作為優先。

黃秋生11日才剛到台灣，接下來還要進行14天的隔離，他這趟是為了與LINE TV合作的實境秀來台。據悉主持人包含他共有3位男生，KID林柏昇也在主持行列中，節目走向以旅遊台灣的實境秀為主。至於為何會有如此特別的組合，應是黃秋生上次表示喜歡台灣，加上KID多年來在主持工作上山下海，對於台灣美景、美食相當熟悉，由他帶領黃秋生感受台灣之美，的確是最佳人選。

其實黃秋生今年6月來台拍戲，曾被中視中天記者直擊現身濱江街回收場取景，當時他被問及入籍台灣的進度，坦言「還沒有時間，我每天都在拍戲」，親切又大方的態度給人留下深刻印象。

(中時新聞網)