野生動物山羌，在塔塔加覓食。（吳萬昌提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園管理處推動保育成果斐然，最近，有一隻保育類野生動物長鬃山羊，現身在塔塔加玉山登山口附近，自由自在覓食，看到人也不會驚慌奔跑，可見平常沒有受到人類干擾，所以能夠和人和平共處。

玉管處排雲管理站主任吳萬昌表示，這隻長鬃山羊體型壯碩，最近常在塔塔加登山口，及往玉山途中300公尺處活動，許多山友看到山羊，都充滿驚喜，但是不會去驚擾牠；他看到長鬃山羊時，牠正在啃食虎杖的葉子，顯得怡然自得。

長鬃山羊是台灣特有種保育類野生動物，擅長在山區活動，而且登高山如履平地，山友偶爾會在高山上看到山羊，在陡峭的崖壁、碎石坡上奔跑，在塔塔加發現山羊則算是奇遇。

吳萬昌說，近年來，塔塔加地區有許多野生動物出沒，最常見的是台灣獼猴，還有黃喉貂、山羌和水鹿，黑長尾雉則常在大鐵杉及石山附近棲息，山友在山中與野生動物相遇的頻率很高。

去年2月間，還有一隻台灣黑熊闖入鹿林小屋，翻箱倒櫃尋找食物，可見塔塔加也是黑熊的活動領域。野生動物雖然可愛，但畢竟仍具有野性，因此，民眾與野生動物相遇時，只能遠觀不要靠近，以確保安全，更不能餵食，以免影響動物習性。

(中時 )