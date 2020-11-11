本週末日本職棒將進行太平洋聯盟季後挑戰賽，本季因疫情影響縮減為單輪直接由例行賽第二名羅德海洋挑戰首位軟體銀行鷹，比賽全在福岡巨蛋進行，看好軟銀較為強勢能勝出進軍日本一大賽，比數則以開出小分機率為高。

短期賽事輸贏難定，本週分析先從大小分看起，說到軟銀羅德，無論球迷彩迷一定對季末陳偉殷交手千賀滉大的兩大王牌對決印象極深！陳偉殷本季在接近季末時宣告回歸日職，加入羅德無疑提升當時拚搶季後賽的團隊競爭力。雖然四場先發吞下三敗，但主因是隊友援護不足，四戰共26局投球僅7分責失；尤其最後兩場比賽面對軟銀：10/28是力扛八局僅失2分、11/4再是六局2分的合格好投，如此表現，推估羅德在此系列賽前兩戰必定其一會推陳偉殷擔任先發，至於能否改運，就要看隊友的火力是否甦醒…

當然一山還有一山高！年輕的千賀在面對有大聯盟及日職資歷的前輩，當然積極證明自身實力與身價：兩場對戰陳偉殷賽事中，他都繳出了完全封鎖對方打線8局0失分的超猛內容，當然也替球隊獲取勝利。事實上無論陳偉殷(自責分率2.42)或千賀滉大(自責分率2.16)壓制力在聯盟中都為翹楚；千賀更是自十月份起的先發投球竟全無自責分！兩人很可能在高潮戰再次強碰，即便教練團安排刻意避開增添勝算，也還是有很高機率造成單邊小分的結果，因此總分與主客隊大小的玩法一律推薦劃單「小」。

打擊數據面來看也支持小分結果，當先發投手退場後，季後賽多半就比牛棚強度。兩隊團隊自責分率分居洋聯一、二名，守成能力不在話下；反過來檢視攻擊數據，軟銀團隊打擊率0.249與火腿並列第二，羅德則是低迷的0.234敬陪末座，在求勝需倚賴主要武器的情況下，較注重投手稍捨棄進攻是極有可能的策略，這當然也容易造就小分出現。

至於比賽的勝負，達人雖然認為以軟銀整季表現來看較為強勢，應能順利稱霸洋聯。洋聯高潮戰從本週六展開，週一第三戰如有需要才會進行。六、日的兩場比賽運彩都預計開售場中投注，請大家密切鎖定！

太平洋聯盟季後挑戰賽

(中時新聞網)