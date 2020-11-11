樂團「七月半」由5位人氣YouTuber組成，包括貝斯手兼團長HowHow、主唱蔡阿嘎、吉他手蔡哥、吉他手馬叔叔、鼓手廉傑克曼。他們日前拍攝首波搖滾新曲〈一個暴走〉MV，號招台灣各地重機暴走族同好入鏡，出動耗資超過500萬打造，包括有20台暴走重機與超過20位身著日本原裝特攻服，由電繡職人精工繡出經典暴走標語的台灣連合暴走社團團員，並邀來第21屆台北電影獎最佳男配角大鶴（林鶴軒）擔綱MV男主角。

大鶴以及獨立饒舌歌手Peatle，兩人分別扮演中二模範生主人翁與暴走首領角色，同時大鶴本人就像MV男主角有著共同的慘痛經驗，機車駕照考了六次不過，敗在地獄般的直線七秒考驗，這樣的中二經典事蹟也廣為流傳讓他哭笑不得。

此次MV導演從全台各地運來二十台價值不菲的暴走重機，與身著日本原裝特攻服加上精工電繡的暴走成員，一起和七月半共同演出只為原汁呈現日本暴走視覺，拍攝現場因為機車的廢氣加上室溫高達體感攝氏39度，團員們的體力也越拍越直線下滑，吉他手馬叔叔甚至拍到差點中暑虛脫，他們在現場戰戰兢兢深怕一個轉身就撞倒機車，一百萬就沒了，團員們也發揮YouTuber本色訪問暴走成員與主角大鶴，並稱這支MV最厲害的就是我們找來會移動的五百萬演出。

七月半日前拍攝新歌MV。（七胖娛樂有限公司提供）

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