電商年度購物節雙11今（11日）正式來到了高潮，各大電商都使出渾身解數吸睛搶客，各家都開出了紅盤，像蝦皮購物就在踏入0時的1分鐘內，就熱銷40萬件商品、30分鐘打破平日業績，在台灣及東南亞地區在1小時內共湧入2千萬用戶造訪，而PChome 24h購物也在昨晚（10日）推出限時Line購物加碼，讓成交總額暴增8.5倍，還有東森購物在今清晨總銷金額就突破億元、momo購物網更在開跑7分鐘締造破億業績，可見消費者已相當習慣在雙11購物節中大血拼。

蝦皮購物在昨（10日）晚上舉行了跨夜直播，由代言人胡瓜、小禎將與主持人吳姍儒等藝人進行「最強藝能大對抗」，吸引逾35萬的總觀看人潮，更帶動業績突破。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物今年特別在雙11的昨日就帶來了由代言人胡瓜、小禎等藝人進行的「最強藝能大對抗」直播跨夜節目，不僅吸引了逾35萬的總觀看人潮，更帶動了在雙11今晚0時的1分鐘內的業績成長，當中以蘋果的iPhone 12系列、AirPods等商品最為熱銷，短時間內就累計了近6000筆訂單，口罩至今日下午也熱銷逾50萬片，更有消費者買下高單商品，單筆金額最高就衝破20萬元，而其今年最吸睛的活動「11元起競標千萬豪宅」活動，截至今晚7時競標金額已逾千萬，反應相當熱烈。

PChome 24h購物在10日晚上就舉行了「雙11 PChome 來了！Amazing Future」演唱會，高潮限時Line購物加碼成交總額暴增8.5倍 。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物在昨晚不僅舉行了「雙11 PChome 來了！Amazing Future」演唱會，讓當天活動業績較平日成長6倍，新會員數也較平日大幅成長10倍，而且因著最高回饋達31%，晚會期間平均客單價衝至近萬元，限時的爆品下殺也讓行動端占比高達75%，而今年則以日用品、食品、通訊電玩最為熱銷，當中美妝、日用、周邊等品類更比去年同期大幅成長70%，在昨晚8時起12小時內，全台出貨量就已突破10萬箱，看來各大大樓的管理室都將堆滿了消費者的貨物了。

至於momo購物網在今活動開跑不到7分鐘即衝破億業績，首1小時也累計了比平日多6倍的60萬人次湧入網站，其表示將有信心會突破去年單日銷售21億的業績；另東森購物不僅在清晨的總銷金額就突破億元，中午前更已出現3位破千萬刷手，最高金額為購買了2000套組王品集團餐券、逾1300萬元的消費者，另還有11名消費者刷破百萬元，可見雙11的確是除了百貨周年慶以外，最好下重手購物的節日。

Yahoo奇摩購物中心今年平台雙11正檔首日業績年增50%，醫療口罩奪冠每秒賣出3個、美妝保養品居次每5秒即賣出1件。（Yahoo奇摩購物中心提供）

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