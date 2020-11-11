經濟部明天將在行政院會報告「振興三倍券新增發放對象」，其中經蘇揆核定後，可望新增發放給具有永久居留權的外國人，約有1萬多人，可在年底前領到及使用三倍券。

經濟部長王美花上月30日透露，政府將發給具有永居權的外國人三倍券，行政院發言人丁怡銘表示，經濟部明天將進在行政院會進行「振興三倍券新增發放對象」報告，可望新增發放給約1萬多名擁有永久居留權的外國人。

另外，行政院會也將聽取勞動部「國際技能競賽推動成效」報告。丁怡銘說，為選拔及培訓技優青年，讓年輕人在國際舞台展現技能，勞動部每2年舉辦國際技能競賽國手選拔賽。精選技優青年需要經過9個月培訓及多次比賽，才能代表國家參加競賽。

丁怡銘說，培訓期間勞動部除依國手特質量身訂做培訓計畫外，並提供培訓所需經費及移地訓練費用。競賽結束，提供獲獎國手獎金、技能檢定免術科測試及役男國手服補充兵役資格，並安排他們進入校園分享培訓及競賽經驗推廣技能觀念，啟發青年學子對技能認識，繼而學習技能。透過參與競賽實務工作及加入國手培訓團隊等方式，讓這些技優國手能持續精進技術，技能傳承下去。

(中時 )